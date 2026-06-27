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Avcılar'da 132 kilo 600 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli yakalandı

Avcılar'da 132 kilo 600 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli yakalandı
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İstanbul Avcılar'da polisin düzenlediği narkotik operasyonunda 132 kilo 600 gram uyuşturucu ve 3 kilo 600 gram katkı maddesi ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

Avcılar'da polisin düzenlediği operasyonda 132 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Avcılar'daki adrese operasyon yapıldı.

Adreste gerçekleştirilen aramada farklı türlerde 132 kilo 600 gram uyuşturucu madde ve 3 kilo 600 gram katkı maddesi ele geçirildi.

Ekiplerce bir şüpheli gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci
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