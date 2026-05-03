Avcılar D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı

AVCILAR D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında D-100 Karayolu Üniversite Mahallesi Beylikdüzü istikametinde seyreden 34 FOV 032 plakalı otomobilde çıktı. İddiaya göre, Nedim Güven idaresindeki seyir halindeki otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Bunun üzerine sürücü Güven otomobili emniyet şeridine çekip yanındaki arkadaşı ile beraber araçtan indi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alevler nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobilde çıkan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

