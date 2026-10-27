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Avanos jandarmasının dolandırıcılık operasyonunda 12 zanlıdan 9'u tutuklandı

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Nevşehir merkezli elektrikli bisiklet ve motosiklet dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 9'u tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Avanos'ta bir kişinin şikayetiyle 10 ilde düzenlenen operasyonda hesaplarda son 2 yılda 85 milyon liralık işlem tespit edildi.

Elektrikli bisiklet ve motosiklet dolandırıcılığına yönelik Nevşehir merkezli operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Operasyon

Avanos ilçesinde yaşayan N.Ç'nin motosiklet satın almak isterken dolandırıldığını beyan ederek şikayetçi olmasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21 Ekim'de Adana, Antalya, Aydın, Edirne, İzmir, Muğla, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Karaman'da çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheliden 12'si yakalanmış, biri adresinde bulunamamıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda 13 cep telefonu, 12 SIM kart, 2 tablet, 50 gram esrar, hassas terazi ve çeşitli dijital materyal ele geçirilmiş, şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında son 2 yılda 85 milyon liralık işlem hacmi tespit edilmişti.

Kaynak: AA
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