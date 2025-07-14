Av Yasağını İhlal Eden Avcı Yakalandı

Av Yasağını İhlal Eden Avcı Yakalandı
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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde jandarma, Fırat Nehri'nde av yasağını ihlal eden bir avcıyı yakaladı. 300 metre ağla avlanan A.H. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde av yasağını ihlal eden kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timlerince, Fırat Nehrinde bir kişinin ağ atarak avlandığı belirlendi.

Ekipler tarafından 300 metre ağla yakalanan A.H. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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