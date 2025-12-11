Gaziantep'te eşini av tüfeğiyle öldüren koca tutuklandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde O.K., eşi Ayşe K.'yi av tüfeğiyle öldürdükten sonra tutuklandı. Jandarma gözaltı işlemlerinin ardından O.K. adliyeye sevk edildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde eşini av tüfeğiyle öldüren koca tutuklandı.
Kırsal Yeşilyurt Mahallesi'nde önceki gün evlerinin yakınlarında tartıştığı eşi Ayşe K'yi av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan O.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen O.K çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel