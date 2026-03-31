Av tüfeğiyle boşanma aşamasındaki eşi ile ailesinin yaşadığı evi bastı; 4 ölü

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Sariye Nur Coşkun, kayınpederi Musa Girgin, kayınvalidesi Fatma Girgin ve kayınbiraderi Yusuf Can Girgin'i av tüfeğiyle başlarından vurarak öldüren Ömer Coşkun ile suç delillerini gizlediği ileri sürülen babası S.C. ve yardım ve yataklıkta yataklık yaptığı öne sürülen mahalle arkadaşı C.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

