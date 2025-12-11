Haberler

ABD, İngiltere ve Avustralya, ortak güvenlik anlaşması AUKUS için çalışmaları hızlandıracak

Güncelleme:
ABD, İngiltere ve Avustralya, AUKUS ortak güvenlik anlaşmasına yönelik çalışmaları hızlandırma kararı aldı. Üç ülkenin savunma bakanları, denizaltı sanayisinin desteklenmesi için gerekli altyapı ve işgücünün sağlanacağına dair mutabakata vardı.

ABD, İngiltere ve Avustralya'nın "nükleer denizaltı ittifakı" olarak bilinen AUKUS ortak güvenlik anlaşmasına yönelik çalışmaları hızlandırmaya karar verdiği bildirildi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles'ın ABD'nin başkenti Washington'daki görüşmesine ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, görüşmede AUKUS anlaşmasına bağlılıklarını yineleyen bakanlar, işbirliğinin uzun vadeli başarıya ulaşabilmesi için sürecin hızlandırılması ve kısa vadeli savaş hedeflerine odaklanılması konusunda mutabık kaldı.

Bakanlar, üç ülkenin ortaklığında idare edilen bir denizaltı sanayi üssünü desteklemek amacıyla gerekli altyapı ve işgücünün temini için "tam gaz ilerleme" kararı aldı.

AUKUS anlaşması

ABD ve İngiltere'nin teknoloji transferi aracılığıyla Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu oluşturmasını hedefleyen AUKUS anlaşması, Eylül 2021'de imzalanmıştı.

Ülkelerin İngilizcedeki isimlerinin kısaltmasından oluşan "AUKUS" adlı güvenlik anlaşması uyarınca South Australia eyaletinin başkenti Adelaide'deki tersanelerde nükleer enerjiyle çalışan en az 8 denizaltı inşa edilecek.

Anlaşmada Çin'in adı anılmasa da 3 ülkenin "artan bölgesel güvenlik endişelerine" yaptıkları vurgu, işbirliğinin Pekin'in bölgedeki askeri gücünü dengelemeye yönelik bir pakt olduğu yorumlarına yol açmıştı.

ABD ise haziranda önceki liderlerin görev döneminde imzalanan milyarlarca dolarlık anlaşmayı, "Önce Amerika" politikası kapsamında detaylı şekilde gözden geçireceğini duyurmuştu.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı, yürüttüğü 5 aylık inceleme sonrası AUKUS anlaşmasına desteğini sürdürme kararı almıştı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
