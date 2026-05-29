ATV ile geçtikleri derede akıntıya kapılan anne-oğul toprağa verildi
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bayramlaşma ziyareti için ATV ile yola çıkan ve dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapılarak hayatını kaybeden Mustafa Yeni (32) ile annesi Emine Yeni'nin (51) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından İrşadiye Mahallesi'ndeki İrşadiye Camisi'ne getirildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne ve oğlunun cenazesi toprağa verildi. Emine Yeni'nin, Mustafa Yeni'yle birlikte 4 çocuğunun olduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı