ATÜ ve Tarsus Üniversitesi'nden Akademik İşbirliği Çalıştayı

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Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Tarsus Üniversitesi arasında düzenlenen 'Akademik İşbirliği Çalıştayı'nda ortak projeler ve uluslararası yayınlar için protokol imzalandı.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde (ATÜ) "Akademik İşbirliği Çalıştayı" düzenlendi.

ATÜ ile Tarsus Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen çalıştayda iki üniversite arasında ilerleyen dönemlerde yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, programda yaptığı konuşmada, çalıştayın akademik işbirlikleri için önemli bir adım olduğunu söyledi.

İki üniversiteden akademisyenleri bir araya getirerek uzmanlık alanlarına yönelik ortak çalışmalar yürütmeyi amaçladıklarını belirten Sözen, "Üniversitelerimiz gelişmekte olan kurumlar. Belki bizdeki bir eksikliği Tarsus Üniversitesi tamamlayacak, belki de biz onlara katkı sağlayacağız. Küçük fikirlerden çok değerli uluslararası yayınlar ve projeler çıkabilir." diye konuştu.

Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Özen ise akademik işbirliklerinin üniversitelerin gelişimine katkı sağlayacağını belirterek, bu ortaklıkla her iki üniversitenin de araştırma üniversitesi olma yolunda güçlü bir adım atacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından iki üniversite arasında ortak bilimsel çalışmalar ve araştırma projeleri geliştirilmesi ile uluslararası yayınlar üretilmesi hedefine yönelik hazırlanan akademik işbirliği protokolü imzalandı.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Güncel
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