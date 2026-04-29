Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gönderen şüpheli Mersin'de gözaltına alındı
GÖNGÖREN'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın (17) ailesine tehdit mesajları gönderdiği tespit edilen M.A., Mersin'de gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine mesajlaşma uygulaması üzerinden tehdit mesajları gönderdiği tespit edilen M.A., Mersin Tarsus'ta gözaltına alındı. Şüpheliye ait dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı