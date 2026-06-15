Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit davasında 1'i çocuk 9 sanık hakkında mütalaa

GÜNGÖREN'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın (16) ailesine yönelik tehdit mesajları gönderilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 2'si tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi. Savcı duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mahkeme Ömer Faruk Ay ve Ömer Can Özdoğan'ın tahliyesine karar vererek duruşmayı 26 Haziran'a erteledi.

Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ömer Faruk Ay ve Ömer Can Özdoğan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada sanık ve taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada 18 yaşından küçük şüpheli Y. T. hakkında açılan dosyanın bu dosyayla birleştirilmesine karar verildiği belirtildi.

'SUÇ İŞLEME KASTIYLA HAREKET ETMEDİM'

Tutuklu sanık Ömer Faruk Ay savunmasında, "5 aydır alakam olmayan bir olaydan dolayı cezaevindeyim. Ben birşey yapmadım. 5 aydır ailemden uzak sürgündeyim. Tahliyemi talep ediyorum." şeklinde konuştu.Tutuklu sanık Ömer Can Özdoğan ise savunmasında, "Üniversite sınavıma çok az kaldı, burada dahi hazırlanmaya çalıştım. Tahliyemi talep ediyorum. Tahliye olursam psikolojim düzgün şekilde sınava girmek istiyorum. Ben kandırıldım, suç işleme kastıyla hareket etmedim" dedi.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Sanıklar Burak Türk ve Ömer Can Derin hakkında, 'Basın ve yayın yoluyla suç işlemeye tahrik' suçundan 9 aydan 7 yıl 6 aya kadar, sanık Ömer Can Özdoğan hakkında, 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'Kişinin hatırasına alenen hakaret' suçlarından 2 yıl 3 ay 15 günden 6 yıl 4 aya, sanık Alaa Faısal hakkında ise, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti. Ayrıca sanık Ömer Faruk Ay ve çocuk sanık Y.T. hakkında ise 'Zincirleme şekilde nitelikli tehdit' suçundan 2 yıl 6 aydan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

DURUŞMA 26 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Savcı mütaalasında sanıklar Ferhat Karadağ, Sevgi Timur ve Abdülsamet Erdoğan'ın beraatlarine karar verilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Ömer Faruk Ay ve Ömer Can Özdoğan'ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme duruşmayı taraf avukatlarının mütalaaya yönelik savunma hazırlamaları için 26 Haziran Cuma gününe erteledi.

İDDİANAMEDEN

Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehdit mesajları gönderilmesiyle ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıkların yabancı hat, Telegram ve X üzerinden tehdit mesajları attığı tespit edildi. İddianamede, sanıklar Ömer Faruk Ay, Sevgi Timur, Abdulsamet Erdoğan ve Ferhat Karadağ hakkında 'Nitelikli tehdit' suçundan 2 yıl 6 aydan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede şüpheli Ömer Can Derin hakkında, 'Basın ve yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar, şüpheli Burak Türk hakkında 'Basın ve yayın yoluyla suç işlemeye tahrik' suçundan 9 aydan 7 yıl 6 aya, şüpheli Alaa Faısal hakkında, 'Basın ve yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' 've 'Kamu barışını bozmaya elverişli şekilde halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar, şüpheli Ömer Can Özdoğan hakkında ise 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'Kişinin hatırasına alenen hakaret' suçlarında 2 yıl 3 ay 15 günden 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı