Haberler

Atlas Çağlayan cinayetinde kullanılan bıçağın ait olduğu sanığa dava

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güngören'de çıkan kavgada 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı öldüren sanığın babası hakkında, olayda kullanılan bıçağın kendisine ait olduğu gerekçesiyle 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 14 Ocak'ta İstanbul Güngören'de silahlı saldırıda kullanılan bıçağın Atlas Çağlayan'ı öldüren çocuk sanık E.Ç'nin babası Yusuf Ç'ye ait olduğu kaydedildi.

İddianamede, tanık beyanları doğrultusunda olayda kullanıldığı bildirilen sustalı çakı benzeri bıçağın sanık Yusuf Ç'ye ait olduğu, sanığın üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği aktarıldı.

Sanığın ifadesinde, suç tarihinde cezaevinde olduğunu, olaya ilişkin bilgisinin bulunmadığını, bıçağın kendisine ait olmadığını ve tanık beyanlarını kabul etmediğini söylediği iddianamede yer aldı.

İddianamede, sanığın en son 2 Kasım 2025'te Bakırköy Metris Ceza İnfaz Kurumuna girdiği, halen Çorlu Karatepe 1 Nolu Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunduğu belirtildi.

Olayda kullanılan bıçağın, sanığa ait olduğuna ilişkin deliller bulunduğu ve yapılan kriminal incelemede suça konu bıçağın, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'un 4. maddesinde belirtilen sustalı çakı benzerlerinden olduğunun tespit edildiği iddianamede kaydedildi.

İddianamede, sanık Yusuf Ç. hakkında, "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame kabul edildi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

