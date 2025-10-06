Haberler

Atından Düşen Kadın Yaralandı

Atından Düşen Kadın Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 21 yaşındaki Leyla Çakır, attan düşerek yaralandı. İlk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, attan düşen kadın yaralandı.

Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, ilçenin Kovankaya bölgesinde hayvancılıkla uğraşan Leyla Çakır (21) attan düşerek yaralandı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

İlk müdahalenin ardından Çakır, ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayağında kırık oluşan Çakır'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

???????

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vedat Milor'dan özel okul ücretlerine mizahi tepki

Oğlunu özel okula veren ünlü şefin isyanı: Derslere bu isimler girsin
Ne İstanbul ne de Ankara! İşte son 10 yılda Türkiye'nin en çok zenginleşen ili

Son 10 yılda Türkiye'nin en çok zenginleşen ili şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.