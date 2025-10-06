Atından Düşen Kadın Yaralandı
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 21 yaşındaki Leyla Çakır, attan düşerek yaralandı. İlk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, attan düşen kadın yaralandı.
Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, ilçenin Kovankaya bölgesinde hayvancılıkla uğraşan Leyla Çakır (21) attan düşerek yaralandı.
Bilgi verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
İlk müdahalenin ardından Çakır, ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ayağında kırık oluşan Çakır'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
???????
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel