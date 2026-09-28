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Atina'nın Nea Ionia semtinde kafeterya yangını binaya yayıldı, bina tahliye edildi

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Atina'nın Nea Ionia semtinde kafeteryada bilinmeyen nedenle çıkan yangın tüm binayı sardı. İtfaiyenin müdahalesine rağmen kafeterya tamamen yandı, binadakiler tahliye edildi; tanıklar patlama sesi duydu, yaklaşık 3 yıl önce aynı kafeteryada silahlı saldırıda bir kişi ölmüştü.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir kafeteryada çıkan yangının tüm binaya sıçraması nedeniyle binanın tahliye edildiği belirtildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, Atina'nın Nea Ionia semtinde, bir binanın giriş katındaki kafeteryada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı etkisi altına aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kafeterya tamamen yandı, binadakiler tahliye edildi.

Olayın tanıkları, patlama sesleri duyduklarını ifade etti.

Yaklaşık 3 yıl önce aynı kafeteryada silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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