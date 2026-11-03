Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Atina'daki kasap, soğutucuların siber saldırıyla 150 dereceye ayarlandığını öne sürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atina'da bir kasap dükkanının sahibi, soğutucularda siber saldırı olduğunu ve sıcaklık ayarının 150 dereceye getirildiğini öne sürdü. İşletme sahibi, Wi-Fi bağlantılı cihazların internetini keserek benzer bir durumla yeniden karşılaşmamayı amaçladıklarını söyledi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir kasap dükkanının sahibi, işletmesindeki soğutucuların siber saldırıya uğradığını öne sürdü.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan işletme sahibi Yorgos Bubas, sabah saat 04.00'te mesaiye başladıklarında soğutucularda sorun olduğunu fark ettiklerini söyledi.

Bubas, teknik servisin önce arıza şüphesiyle sorunu çözmeye çalıştığını belirterek, "İki saat sonra fark ettik ki siber saldırı gerçekleşmiş. Soğutucuların sıcaklık ayarı 150 dereceye getirilmişti." dedi.

Sorunun Wi-Fi bağlantısı bulunan soğutucularda yaşandığına dikkati çeken Bubas, benzer bir durumla yeniden karşılaşmamak için cihazların internet bağlantısını kestiklerini belirtti.

Aralarında Belçika, Lüksemburg, İsveç, Estonya, İrlanda, Hollanda ve Finlandiya'nın bulunduğu bazı Avrupa ülkelerindeki süpermarket zincirlerinin soğutucu ve dondurucu ünitelerinde sıcaklıkların aniden yükseldiği bildirilmişti.

Ülkelerde, olayların siber saldırı olup olmadığına ilişkin soruşturmalar başlatılmıştı.

Kaynak: AA
Serdar Aziz futbolu bırakıp yeni bir maceraya atıldı

Futbolu bırakıp yeni bir maceraya atıldı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim Jong-un'un yeni silahı! Saniyeler için 10 futbol sahasını yok ediyor

Kim'in yeni silahı! Saniyeler için 10 futbol sahasını yok ediyor
Suçüstü yakalandılar! Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti

Suçüstü yakalandılar! Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti
Futbol sahasında kahreden anlar! Kalbi durdu, maç tatil edildi

İnsan insana bunu yapar mı? Kalbi durdu, maç tatil edildi
Zeytinyağında fiyat 3 yıl öncesine döndü! Mersin'de litresi 200 liraya indi

Zeytinyağında 3 yıl önceki fiyata dönüldü! 5 litresi bin lira
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi

Oğul Sarıgül ve İmamoğlu cezaevinde birbirine girdi! Diyaloglar bomba

İlk kar için tarih verildi! Rusya'dan geliyor, hava buz kesecek

İlk kar için tarih verildi! Hava buz kesecek
Real Madrid'den hayatını kaybeden futbolcuya duygulandıran veda

Helal olsun size! Beğeniler sel gibi