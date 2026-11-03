Atina'daki kasap, soğutucuların siber saldırıyla 150 dereceye ayarlandığını öne sürdü

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir kasap dükkanının sahibi, işletmesindeki soğutucuların siber saldırıya uğradığını öne sürdü.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan işletme sahibi Yorgos Bubas, sabah saat 04.00'te mesaiye başladıklarında soğutucularda sorun olduğunu fark ettiklerini söyledi.

Bubas, teknik servisin önce arıza şüphesiyle sorunu çözmeye çalıştığını belirterek, "İki saat sonra fark ettik ki siber saldırı gerçekleşmiş. Soğutucuların sıcaklık ayarı 150 dereceye getirilmişti." dedi.

Sorunun Wi-Fi bağlantısı bulunan soğutucularda yaşandığına dikkati çeken Bubas, benzer bir durumla yeniden karşılaşmamak için cihazların internet bağlantısını kestiklerini belirtti.

Aralarında Belçika, Lüksemburg, İsveç, Estonya, İrlanda, Hollanda ve Finlandiya'nın bulunduğu bazı Avrupa ülkelerindeki süpermarket zincirlerinin soğutucu ve dondurucu ünitelerinde sıcaklıkların aniden yükseldiği bildirilmişti.

Ülkelerde, olayların siber saldırı olup olmadığına ilişkin soruşturmalar başlatılmıştı.

Kaynak: AA