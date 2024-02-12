Atina'da 70 yaşındaki saldırgan 3 kişiyi öldürüp intihar etti
Yunanistan'ın başkenti Atina'da daha önce çalıştığı gemi nakliye şirketine av tüfeğiyle giden 70 yaşında bir Mısır vatandaşı, etrafa rastgele ateş açtı. Saldırıda biri kadın üç kişi hayatını kaybederken, saldırgan bina içinde intihar etti.
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Glifada semtinde, daha önce çalıştığı gemi nakliye şirketinde silahla 3 kişiyi öldüren saldırganın intihar ettiği bildirildi.
ETRAFA RASTGELE ATEŞ AÇTI
Yunan basınındaki haberlerde, sabah saatlerinde av tüfeğiyle şirkete giden saldırganın, etrafa rastgele ateş açtığı ifade edildi. Saldırıda biri kadın üç kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
SALDIRGAN 70 YAŞINDAKİ BİR MISIR VATANDAŞI
Haberlerde, saldırganın 70 yaşında Mısır vatandaşı olduğu ve daha önce söz konusu şirkette uzun süre çalıştığı ancak işten çıkarıldığı kaydedildi. Saldırganın daha sonra bina içinde intihar ettiği bilgisi paylaşıldı.