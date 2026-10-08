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Atina'da öğretmenin Kenyalı öğrenciye ırkçı söz iddiası sonrası okul işgal edildi

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Atina'daki bir ortaokulda öğretmenin 12 yaşındaki Kenyalı kız öğrenciye ırkçı sözler söylediği belirtildi. Öğrenciler öğretmenin uzaklaştırılması için okulu işgal etti, eğitime ara verildi. Öğretmenin geçen yıl okuldan uzaklaştırılmasına rağmen bu yıl okula döndüğü öğrenildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir öğretmenin ırkçı söylemde bulunduğu belirtilen okulda öğrencilerin işgal eylemi yaptığı belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, başkent Atina'daki bir ortaokulda öğretmen 12 yaşındaki Kenyalı kız öğrenciye "Sen siyahisin, buralı değilsin, kendi ülkene git!" dedi.

Öğretmen Kenyalı öğrencinin elindeki cips paketini alarak yere attı ve öğrenciden yere saçılan cipsleri toplamasını istedi.

Öğretmene tepki gösteren öğrenciler, yetkililerin olaya müdahale etmesi ve öğretmenin okuldan uzaklaştırılması talebiyle okulda işgal eylemi başlattı.

Eylem nedeniyle okulda eğitime ara verildi.

Hakkında daha önce de benzer sebeplerle idari soruşturma açılan öğretmenin, geçen yıl okuldan uzaklaştırılmış olmasına rağmen bu yıl okula geri döndüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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