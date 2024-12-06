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Atina'da Grigoropulos Anma Yürüyüşü Sonrası Olaylar Çıktı

Atina'da Grigoropulos Anma Yürüyüşü Sonrası Olaylar Çıktı
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da 2008'de polis kurşunuyla ölen 15 yaşındaki Aleksis Grigoropulos için düzenlenen anma yürüyüşünde arbede yaşandı. Eylemcilerin polise molotofkokteyli atmasının ardından polis biber gazıyla müdahale etti, birçok kişi gözaltına alındı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 2008'de polis kurşunuyla 15 yaşındayken öldürülen Aleksis Grigoropulos'u anma yürüyüşünün ardından eylemciler ile emniyet güçleri arasında arbede çıktı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Grigoropulos için ölümünün 16. yılında Atina'da düzenlenen anma yürüyüşüne yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Yürüyüşün ardından Grigoropulos'un öldürüldüğü Eksarhia semtinde çıkan olaylarda bazı eylemciler, polise molotofkokteyli attı.

Polisin biber gazıyla müdahale ettiği olaylarda eylemciler, bölgedeki çöp kutularını ateşe verdi.

Olaylar nedeniyle onlarca kişi gözaltına alındı.

Grigoropulos, 6 Aralık 2008'de polisin açtığı ateş sonucu 15 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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