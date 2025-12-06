Atina'da polisle eylemciler arasında arbede
2008'de polis kurşunuyla hayatını kaybeden Aleksis Grigoropulos için düzenlenen anma yürüyüşü sonrasında Atina'da eylemcilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı; gözaltılar yapıldı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 2008'de polis kurşunuyla 16 yaşındayken öldürülen Aleksis Grigoropulos için düzenlenen anma yürüyüşünün ardından eylemciler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.
Yunan devlet televizyonu ERT'nin haberine göre, Grigoropulos'un ölüm yıl dönümünde Atina'da düzenlenen anma yürüyüşüne yaklaşık 5 bin kişi katıldı.
Yürüyüşün ardından Grigoropulos'un öldürüldüğü Eksarhia semtinde çıkan olaylarda bazı eylemciler, polise molotofkokteyli attı.
Polisin biber gazıyla müdahale ettiği olaylarda eylemciler, bölgedeki çöp kutularını ateşe verdi. Olaylar nedeniyle onlarca kişi gözaltına alındı.
Grigoropulos, 6 Aralık 2008'de polisin açtığı ateş sonucu 16 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Grigoropulos vurulduktan saatler sonra binlerce kişi Atina sokaklarına dökülmüş, araçları ateşe verirken, dükkanları yağmalamıştı. Şiddet olayları haftalarca sürmüştü.
Grigoropulos'un vurulmasından sorumlu polis, 2010 yılında müebbet hapse mahkum edilmiş, ancak cezası azaltıldıktan sonra 2019 yılında serbest bırakılmıştı. Karar, 3 yıl sonra yapılan yeniden yargılamada onanmıştı.