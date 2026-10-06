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Atina'da ABD'li Rubio'nun ziyareti savaş karşıtı göstericilerce protesto edildi

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Atina'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yarın başlayacak ziyareti göstericilerce protesto edildi. Propilea'dan ABD Büyükelçiliği'ne yürümek isteyen gruba polis barikatla izin vermedi, göstericiler caddeye kırmızı boya döktü ve Filistin'e destek sloganları attı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ülkeye yapacağı ziyareti protesto etmek amacıyla savaş karşıtı gösteri düzenlendi.

Kent merkezindeki Propilea'da toplanan göstericiler, buradan ABD'nin Atina Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçti.

Polis, geniş güvenlik önlemleri aldığı Vasilissis Sofias Caddesi'nde barikat kurarak göstericilerin ABD Büyükelçiliğine ilerlemesine izin vermedi.

Polis barikatının önünde kalan göstericiler, caddeye kırmızı boya döktü.

Göstericiler, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atarak Filistin'e destek mesajları verdi.

Rubio'nun yarın başlayacak Atina ziyareti kapsamında, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüşmesi ve Yunanistan-ABD Stratejik Diyaloğu'na katılması planlanıyor.

Kaynak: AA
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