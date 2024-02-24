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Atılım Üniversitesi, Mardin'de Eğitim Fuarı düzenlendi

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Mardin'de düzenlenen 'Üniversite Tanıtım Günleri Fuarı'nda, Atılım Üniversitesi standı yoğun ilgi gördü. Üniversite rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, bilim ve teknolojiyle düşünmek ve yaşamanın önemine vurgu yaparak öğrencilere seminer verdi.

Atılım Üniversitesi, Mardin'de Eğitim Fuarı düzenlendi

MARDİN - Mardin'de düzenlenen 'Üniversite Tanıtım Günleri Fuarı'nda, Atılım Üniversitesi standı yoğun ilgi gördü. Fuar çerçevesinde öğrencilere bir seminer veren üniversite rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, "Başlığımız bilim ve teknolojiyle düşünmek ve yaşamaktır. Günümüzde bilim ve teknolojiyi kullanmak ve yaşamak çok önemli" dedi.

Üniversite Tanıtım Günleri Fuarı, kentte bir otelin konferans salonunda yapıldı. Fuarda, açılan stantlarda öğrencilere, meslek seçimi, kariyer planlama ve bölümler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın memleketine eğitim fuarı için geldiklerini, bu tür fuarlara katılım sağlamayı önemsediklerini söyledi.

Lise öğrencilerinin oldukça yoğun bir şekilde fuarlara katılarak üniversite hakkında bilgi edinmeye çalıştığını belirten Rektör Eryılmaz, Şanlıurfa'da eğitim fuarına katıldıklarını, orada da benzer bir konferansı verdiklerini hatırlattı.

"Başlığımız bilim ve teknolojiyle düşünmek ve yaşamaktır" diyen Eryılmaz, "Günümüzde bilim ve teknolojiyi kullanmak ve yaşamak çok önemli. Kariyerlerini nasıl planlayabilir bu sorununun yanıtını arayacağız. Onlara bu yönde bilgiler vermeye çalışacağız. Sonrasında her zaman olduğu gibi öğrencilerimizin soruları oluyor. Onların bu sorular cevaplayacağız. Sorularında kariyerlerini nasıl yönlendirebilirler, meslek seçiminde nelere dikkat dikkat etmeliler bu konularda onlara ışık tutacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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