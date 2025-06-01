Atıkları sanata dönüştürdüler, temiz dünyayı kaleme aldılar

Atıkları sanata dönüştürdüler, temiz dünyayı kaleme aldılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atıkları sanata dönüştürdüler, temiz dünyayı kaleme aldılar Dünya Çevre Günü, Bolu'da anlamlı bir etkinlikle kutlandı.

Atıkları sanata dönüştürdüler, temiz dünyayı kaleme aldılar

BOLU - Dünya Çevre Günü, Bolu'da anlamlı bir etkinlikle kutlandı. Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Şehit Ozan Özen Ortaokulu koordinesinde gerçekleştirilen programda, çevre bilinci, sanat ve öğrenci emeğiyle buluştu.

Öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösterilerle başlayan etkinlikler çevre temalı şiirler, müzik konserleri ile izleyicilerden büyük beğeni topladı. Programda, öğrencilerin iklim değişikliği, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam gibi konulara dair farkındalık oluşturmaya yönelik farklı defileleri dikkat çekti. Gösterilerin ardından teknoloji tasarım ve görsel sanatlar öğretmenlerinin rehberliğinde hazırlanan "Bir Dokunuşla: Çöpten Sanata" adlı sergi gezildi. Atık malzemelerden yapılmış özgün çalışmalar, ziyaretçilere çevre duyarlılığı ile sanatın nasıl buluşabileceğini gösterdi. Etkinlik kapsamında düzenlenen "İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji" temalı şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Yarışma, öğrencilerin doğaya karşı sorumluluk duygularını geliştirmeyi ve çevreyle ilgili konularda fikri üretimlerini desteklemeyi amaçladı.

Şiir kategorisinde birinciliği 100. Yıl İlkokulu'ndan Hira Gürbüz "Benim Dünyam Nefes Alsın" adlı şiiriyle kazandı. İkinci olan eser "Aklıma Düştü" şiiriyle 50. Yıl İlkokulu'ndan Zeren Dila Ortakaya'ya, üçüncülük ise "Haydi Sen de Destek Ol" şiiriyle Köroğlu İlkokulu'ndan Ahmet Faruk Yılmaz'a verildi.

Kompozisyon kategorisinde ise birincilik ödülünü Sakarya Ortaokulu'ndan Emir Nafi Köklü "Geleceğimizi Korumak" başlıklı eseriyle aldı. İkinci olan "Yarının Dünyası" adlı kompozisyonuyla Dörtdivan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu'ndan Erva Nur Dalkıran, üçüncü olan ise "İyi Bir Dünya Bırak" adlı yazısıyla Şehit Ozan Özen Ortaokulu'ndan Yusuf Efe Özkan oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Güncel
Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Galatasaray'dan gönderilen yıldız ismi yeni takımı da 4 ayda kovdu
Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko Türkiye'de kalabilir! Görüşmeler başladı

Dzeko Türkiye'de kalabilir! Süper Lig ekibi ile görüşmelere başladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
İngiliz finans devi Standard Chartered altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminde bulundu

Ünlü bankadan altın için çok konuşulacak tahmin
İsrail, sözde insani yardım maskesiyle Filistinlileri öldürmeye başladı

İsrail'den soykırıma yardım maskesi! Filistinliler bu yolla öldürüldü
Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu

Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu
İlçede sinek istilası! Sürücüler önlerini göremiyor

İlçede sinek istilası! Halk 1 metre önünü göremiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.