Atık malzemelerle Filistin'e giden Sumud gemisini yaptı

SAMSUN'da bir kültür merkezinde giyim öğretmenliği yapan Melek Kahraman, atık gazete kağıtları ve elektrik telleri kullanarak Filistin'e giden yardım gemisi Sumud'u yeniden canlandırdı. Kahraman, "Bu gemiyi yapmadan önce kapsamlı bir Ar-Ge süreci yürüttüm" dedi.

Yıldıray Çınar Kültür Merkezi'nde giyim öğretmenliği yapan Melek Kahraman, atık gazete kağıtları ve elektrik tellerinden Filistin'e giden yardım gemisi Sumud'dan esinlenerek minyatür bir gemi tasarladı. Melek Kahraman, 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' kapsamında hazırladığı çalışmayı Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da açılan stantta sergiledi. Atık malzemeleri değerlendirip geleceğe daha iyi bir nesil taşımak için bunun gibi olayları çocuklara aşılanması gerektiğini söyleyen Kahraman, "Atıkların doğada çözünmesi çok uzun yıllar alıyor. Plastik ve metal atıkların yok olması 300-400 yılı bulabiliyor. Bu nedenle doğaya zarar vermek yerine bu tür malzemeleri yeniden değerlendirmenin çok daha doğru olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bu bilinci çocuklarımıza da aşılamamız gerektiğine inanıyorum, atık olarak görülen şeylerin aslında yeniden hayat bulabileceğini onlara göstermemiz gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

'PEK ÇOK MALZEMENİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLEBİLECEĞİNİ GÖRDÜM'

Bu çalışma gibi daha birçok projeyi de gerçekleştirmek istediğini belirten Kahraman, "Tamamı atık gazete kağıtları ve elektrik telleri kullanılarak oluşturulmuş bir gemi. Üzerinde tamamen bu malzemelerle çalıştım. Yoğun şekilde gazete kağıdı kullandım. Geminin tamamını yaklaşık 4-5 gün içerisinde tamamladım. Bu gemiyi yapmadan önce kapsamlı bir Ar-Ge süreci yürüttüm, birçok deneme yaptım ve detaylı araştırmalar gerçekleştirdim. Aslında atık olarak görülen pek çok malzemenin yeniden değerlendirilebileceğini gördüm. Filistin'e giden insani yardım filosundaki Sumud gemisini canlandırmayı amaçladım ve bu doğrultuda çalıştım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Geceye damga vuran olay! Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti

Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti
3-5 takipçi kazanınca nişanlısını bir çırpıda sildi

3-5 takipçi kazanınca ilk olarak bakın kimi sildi
163 kilo verdi ama çilesi bitmedi

163 kilo verdi ama çilesi bitmedi
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü

Aile katliamı! Eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Geceye damga vuran olay! Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti

Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti
A Milli Takım'da tarihi maç öncesi 5 eksik var

A Milli Takım'da tarihi maç öncesi can sıkan gelişme
Kuşum Aydın estetik sonrası son halini paylaştı! Değişimi gündem oldu

Kuşum Aydın'ın son hali gündem oldu