Haberler

Ateşkesi ihlal eden İsrail'in Gazze'deki saldırılarında biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Filistinlilere ateş açtı.

Saldırılar sonucu 15 yaşındaki İyham el-Omeri hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Bölgedeki AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde sivil yerleşim alanlarına ateş açtı.

İsrail askerlerinin Han Yunus'un Tahliye bölgesinde açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden bir Filistinli hastaneye ulaştırıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 817 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 296 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 762 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı duyurulmuştu.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 593'e, yaralı sayısı da 172 bin 399'a yükseldiği açıklanmıştı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

