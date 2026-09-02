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Gazze'de Ateşkese Rağmen Saldırılar Sürüyor

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- Bölgede ateşkesin sağlandığı 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 1334 kişi öldü, 4 bin 429 kişi yaralandı

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'de son 24 saatte 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybettiği, bunlardan birinin daha önceki saldırılarda aldığı yara nedeniyle kurtarılamadığı ve 31 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1334 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 429 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 815 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 73 bin 470'e, yaralı sayısının 174 bin 540'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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