İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere bugün gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun güneydeki Arabsalim beldesine akşam saatlerinde düzenlediği hava saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail uçakları akşam saatlerinden bu yana güneydeki Yatir, Haddasa,, Adşit el-Kasir, Marub, Doğu Zavtar, Kevseriyyet Ruz, Haris, Kefre ve Zıbkin beldeleri ile doğudaki Mişgara beldesini hedef aldı.

Mişgara'daki saldırıda yıkılan binanın enkazından bir çocuk sağ kurtarıldı.

İsrail topçuları ise Sarifa, Burç Kalavay, Doğu Zavtar, Zibdin ve Haruf beldelerine saldırılar düzenledi.

İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçlarının (İHA) ateşkese rağmen gün içinde Lübnan'ın güneyindeki Duveyr ve Kefer Rumman beldesine düzenlediği saldırılarda 7 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu akşam saatlerinde orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini açıklamıştı.

Hizbullah'tan misilleme saldırıları

Hizbullah da İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık olarak bugün işgal altındaki bölgelerde bulunan İsrail askerleri ve askeri hedeflere yönelik en az 9 saldırı düzenlediğini duyurdu.

Açıklamalara göre Hizbullah, Dibil beldesinde konuşlu 2 Merkava tankını, Adisa'daki İsrail topçu mevzisini İsrail askerlerini "Ababil" tipi kamikaze İHA'larla hedef aldı.

Örgüt ayrıca Adisa'nın güneyindeki Cel el-Hammar mevkiindeki İsrail askerlerine sürü halinde kamikaze İHA saldırısı düzenlediğini ve doğrudan isabet sağladığını ileri sürdü.

Hizbullah'ın açıklamalarında, işgal altındaki Kozah, Reşaf ve Balat bölgelerinde bulunan İsrail askerleri ve askeri araçlarının da roket saldırılarıyla hedef alındığı belirtildi.

Açıklamalarda ayrıca Mesgav Am yerleşimindeki İsrail askerlerinin de İHA'larla hedef alındığı ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 185 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.