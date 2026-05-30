İsrail'in Lübnan'da sürdürdüğü saldırılarda biri sağlık görevlisi 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, ateşkesin ardından Lübnan'ın güneyinde saldırılarını sürdürüyor. Nebatiye kentine bağlı bölgelere düzenlenen hava saldırılarında biri sağlık görevlisi 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Hastane çevresinin de vurulduğu saldırılarda çok sayıda iş yeri ve bina hasar gördü.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, güneydeki Nebatiye kentine bağlı birçok beldeyi savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla (İHA) bombaladığı belirtildi.

Nebatiye kentine bağlı Cibşit beldesini hedef alan hava saldırısında Lübnanlı bir gencin öldüğü aktarılan haberde, İsrail'in Ensar beldesine düzenlediği saldırıda da bir sağlık görevlisinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail savaş uçaklarının Nebatiye'deki Necde Hastanesi'nin çevresini bombaladığına işaret edilen haberde, hava saldırıları sonucu Necde Hastanesi'nin bazı bölümlerinde hasar oluştuğu kaydedildi.

Nebatiye kentindeki Kefrcevz bölgesinin de ağır bombardımana tutulduğu ve birçok iş yerinin yerle bir olduğu aktarılan haberde, Nebatiye kentine bağlı Ernun, Kefrtebnit, Deyr ez-Zehrani, el-İyşiyye ve Şevkeyn beldelerinin de bir dizi hava saldırısıyla hedef alındığı ifade edildi.

Lübnan'ın güneyinde gün içinde düzenlenen hava saldırıları sonucu 4 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
