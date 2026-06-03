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İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinli daha yaşamını yitirdi

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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Muğraka bölgesine İHA ile düzenlediği füze saldırısında 1 Filistinliyi öldürdü. Ateşkesin başladığı 10 Ekim 2025'ten bu yana ölen Filistinli sayısı 933'e yükseldi.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli daha hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri insansız hava aracıyla (İHA) Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Muğraka bölgesini bombaladı.

Füzeli saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Son açıklanan resmi verilere göre, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 933 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 868 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72 bin 942, yaralı sayısı ise 172 bin 967 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
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