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İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 8 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 8 Filistinli hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Ateşkesin başladığı 10 Ekim 2025'ten bu yana toplam can kaybı 1108'e yükseldi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 8 Filistinli hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 8 kişinin cansız bedeni ile 32 yaralının getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1108 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 578 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 800 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 231'e, yaralı sayısının ise 173 bin 686'ya yükseldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, enkaz altında ve ulaşılması mümkün olmayan bölgelerde halen çok sayıda cenazenin bulunduğu, İsrail saldırıları nedeniyle ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu kişilere ulaşamadığı vurgulandı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
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