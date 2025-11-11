Haberler

Atatürk Üniversitesi'nden Doğu Türkistan İçin Farkındalık Eylemi

Güncelleme:
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yeni Eksen Öğrenci Kulübü, Doğu Türkistan'daki zulme dikkat çekmek amacıyla mavi ve beyaz balonları gökyüzüne bıraktı. Öğrenciler, bu eylemle mazlum coğrafyalar için bir araya gelmenin önemine vurgu yaptı.

ERZURUM'da Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yeni Eksen Öğrenci Kulübü, Doğu Türkistan'da yaşanan zulme dikkat çekmek için gökyüzüne mavi ve beyaz balonları bıraktı.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yeni Eksen Öğrenci Kulübü, Doğu Türkistan'da yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla kampüsteki Gençlik Anıtı önünde mavi ve beyaz balonlarla eylem yaptı. Öğrencilere destek veren İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Göktaş, kulübün Doğu Türkistan'la ilgili farkındalık oluşturmak için eylemi düzenlediğini söyledi. Doğu Türkistan'ın bayrağının rengi olan mavi beyaz balonları gökyüzüne bırakılacağını belirten Prof. Dr. Göktaş, gökyüzünün özgürlüğü sembolize ettiğini ifade etti.

Doğu Türkistan'dan haber alınamadığını belirten Prof. Dr. Mehmet Göktaş, "Doğu Türkistan kapalı bir kutu. Maalesef, Osmanlı ecdadımız yıkıldığı günden bugüne bizim gönül coğrafyamız olan ister Orta Doğu deyin, ister Orta Asya deyin, ister Balkanlar deyin orada kan ve gözyaşı durmuyor ve dinmiyor. Bütün bu mazlum coğrafyaların gözü, arzusu, isteği bizden yana. Beklentileri bizden yana. Onun için bizim bir olmamız beraber olmamız ve güçlü olmamız gerekiyor. Dünyanın ve insanlığın saadeti adına güçlü ve kuvvetli olmamız gerekiyor. Bugün güçlü, kuvvetli zalimler mazlumları eziyor. Ama biz Müslümanız. Müslüman izzeti, mazlumun yanında olmayı gerektirir. Mazlum coğrafyalar gülsün istiyorsak bizim güçlü, kuvvetli, bir ve beraber olmamız lazım" diye konuştu. Prof. Dr. Göktaş'ın açıklamasının ardından öğrenciler, ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.

