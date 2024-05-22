Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu'nda Fidan Dikimi Etkinliği

Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu yönetim ve öğrencileri, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında fidan dikimi gerçekleştirdi.

"Toplum Yararına Projesi" kapmasında yapılan etkinlikte, 300 çam ağacı öğrenciler ve okulun yöneticileri tarafından toprakla buluştu.

Narman Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Fatma Yavuz Akın, etkinliğin üniversite tarafından düzenlendiğini söyledi.

Toplum yararına böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Akın, "Üniversitemizin toplumsal duyarlılık adına düzenlediği etkinliğimize öğrenci, okul yönetimi ve hocalarımızla birlikte katıldık. Hep birlikte ağaç dikimini gerçekleştirdik. Güzel bir uygulama oldu herkese teşekkür ediyoruz." dedi.