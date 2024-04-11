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Atatürk'ün Seferihisar'a Gelişinin 90. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

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Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Seferihisar ilçesine gelişinin 90. yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Kaymakam Mehmet Şerif Olçaş ve Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Belediye Başkanı Yetişkin, her millete Atatürk gibi bir liderin nasip olmadığını belirtti.

Atatürk'ün yalnızca bir komutan değil, yeniliğe teşvik eden bir başöğretmen de olduğunu kaydeden Yetişkin, "Atatürk'ün bize bıraktığı miraslardan biri de bandomuzdur. Belediye bandomuz Atatürk'ün talimatıyla kurulmuş ve bugünlere gelmiştir. Atatürk'ün izinden, kültür ve sanatıyla yetişen nesiller için çok amaçlı bir kültür merkezi yapacağız, adı da 11 Nisan Kültür Merkezi olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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