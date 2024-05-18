Atatürk'ün Gençlik Marşı, 105 yıl sonra aynı yolda gençler tarafından seslendirildi

Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, Havza'ya giderken aracın bozulması üzerine yollarına yürüyerek devam ettiği sırada söylediği Gençlik Marşı, 105 yıl sonra aynı yolda gençler tarafından seslendirildi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele'yi örgütlemek üzere Samsun'a gelen Mustafa Kemal, kentte 6 gün kaldıktan sonra Havza'ya gitmek üzere silah arkadaşlarıyla yola çıktı.

Eski Ankara yolu (Kurtuluş Yolu) üzerinden Havza'ya giderken ilçeye 13 kilometre kala aracın bozulması üzerine Atatürk ve silah arkadaşları, yollarına yürüyerek devam etti.

Atatürk ve silah arkadaşları, gece konaklayacakları Karageçmiş köyüne doğru giderken, İsveçli şair Gustav Fröding'in yazdığı, "Dağ başını duman almış/ Gümüş dere durmaz akar/ Güneş ufuktan şimdi doğar/ Yürüyelim arkadaşlar/ Sesimizi yer gök su dinlesin/ Sert adımlarla her yer inlesin/ Bu gök, deniz nerede var/ Nerede bu dağlar taşlar/ Bu ağaçlar güzel kuşlar/ Yürüyelim arkadaşlar/ Sesimizi yer gök su dinlesin/ Sert adımlarla her yer inlesin" marşını söyledi.

Karageçmiş köyü yolunda ilk kez Atatürk ve silah arkadaşları tarafından seslendirilen marş, 20 Haziran 1938'de "Gençlik ve Spor Bayramı Marşı (Gençlik Marşı)" olarak kabul edildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileri ve akademisyenler, Atatürk ve silah arkadaşlarının 105 yıl önce Kurtuluş Yolu'nda yürürken söylediği Gençlik Marşı'nı aynı yerde aynı şekilde seslendirdi.

"Çok duygu dolu anlar yaşadık"

OMÜ Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi Oğuz Yılmaz, AA muhabirine, 105 yıl sonra Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak için Kurtuluş Yolu'na geldiklerini söyledi.

Dönemin koşullarını kendilerinin de yaşadığını belirten Yılmaz, "Bizim de buraya gelirken aracımız bozuldu. Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk'ün ışığında, Atatürk'ün hedeflerine yönelik eğitimlerimizi devam ettiriyoruz. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Burada Gençlik Marşı'nı seslendirirken biz de o dönemi yaşadık öğrencilerimizle. Çok duygu dolu anlar yaşadık." dedi.

OMÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Beril Tekeli Yiğit de öğrencilerin desteğiyle Atatürk'ü anmak için etkinliği yaptıklarına işaret ederek, "Gurur duyuyoruz çünkü süreci keyiflendiren gençler ve bu işin tadını bilen Atatürk'ümüz var. Gençlere birçok şeyi bırakmasının sebebi bu olsa gerek. Onların enerjisinden faydalanıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı burada kutlamak ve burada yürüyüş yapmak çok anlamlı." açıklamasında bulundu.

Üniversite öğrencisi Damla Bekdamar da 105 yıl önce Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için gittiği Kurtuluş Yolu'nu ilk kez ziyaret ettiğini dile getirdi.

Atatürk'ün bu yolu kullanarak Havza'ya giderken aracının arızalandığını, arkadaşlarının moralinin bozulmaması için Gençlik Marşı'nı söylediğini anlatan Bekdamar, "Bugünün gençleri ve geleceğin öğretmenleri olarak bugün burada gayemiz, Ata'mızı anmaktır. Çok daha önemlisi, aslında onu anlamaktır. Bu yolda olmaktan onurlu ve gururluyuz. 105 yıl önceki o anı biz de burada gençler olarak yaşadık." ifadelerini kullandı.