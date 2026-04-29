Haberler

Atatürk sevdalısı diş hekimi İstanbul'dan Samsun'a koşuyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Ata'mızın İzinden Dolmabahçe'den Samsun'a" sloganıyla 20 Nisan'da başladığı koşusu kapsamında Zonguldak'a gelen 65 yaşındaki Fedai Kürtül, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'a ulaşmayı hedefliyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu sevgi, saygı ve minneti dolayısıyla İstanbul'dan başladığı koşuyu Samsun'da tamamlamayı hedefleyen 65 yaşındaki diş hekimi Fedai Kürtül, Zonguldak'a ulaştı.

Kürtül, "Ata'mızın İzinden Dolmabahçe'den Samsun'a" sloganıyla 20 Nisan'da İstanbul'un Üsküdar ilçesinden koşusuna başladı.

Kocaeli, Sakarya ve Düzce'nin ardından Zonguldak'ın Kozlu ilçesine ulaşan Kürtül, Bartın, Kastamonu ve Sinop'un ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'a varmayı hedefliyor.

Fedai Kürtül, gazetecilere, Atatürk'e sevgisini, saygısını ve minnetini göstermek ve gençlere örnek olmak için koştuğunu söyledi.

Daha önce Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Selanik'ten Ankara'ya koştuğunu belirten Kürtül, "Bu sefer de Bandırma Vapuru'nu takip eder gibi Dolmabahçe'den Samsun'a diye başladım. 19 Nisan'da Ata'mızın hareket ettiği noktada törenimizi yaptıktan sonra 20 Nisan'da da Üsküdar'dan koşmaya başladım." dedi.

Kürtül, sahil boyunca 10 gündür koşmaya devam ettiğini dile getirerek, "Koşumun üçte birini tamamlamış oldum. Bitiş noktalarında arkadaşlarımız karşılıyorlar, muhabbet edip konaklıyoruz. Güzel oluyor, şu ana kadar bir sıkıntı yok. Her şey gayet normal gidiyor." diye konuştu.

Gençlerin sporu önemsemelerini tavsiye eden Kürtül, 65 yaşında olmasına rağmen bu faaliyetlerini sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

