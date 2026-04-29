Haberler

Atatürk Kültür Merkezi Aydın Sayılı Kütüphanesi'ne Prof. Dr. Uzel'den yaklaşık 3 bin kitap bağışı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diş hekimliği ve tıp tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. İlter Uzel, yaklaşık 3 bin eserlik kitap koleksiyonunu, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aydın Sayılı Kütüphanesi'ne bağışladı.

AKM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yerleşkesinde Başkanlık ile Prof. Dr. İlter Uzel arasında "İlter Uzel Koleksiyonu" bağış protokolü gerçekleştirildi.

Diş hekimliği ve tıp tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Uzel, aralarında 300 adet nadir eser ve yazmanın da bulunduğu yaklaşık 3 bin eserden oluşan koleksiyonunu Aydın Sayılı Kütüphanesi'ne bağışlayarak, kütüphaneye katkı sundu.

AKM Başkanı Doç. Dr. Zeki Eraslan, bu kıymetli koleksiyonun en iyi şekilde korunarak, araştırmacıların hizmetine sunulacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

