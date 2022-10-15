Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'un göbeğinde at üstünde dört nala yolculuk! O anlar kamerada

Güncel Haberler

İstanbul'da Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'nden bir kişinin atla geçişi, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara her gün bir yenisi ekleniyor. Görüntülerin adresi bu kez Megakent İstanbul... Kimliği bilinmeyen bir kişi, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'nden atla geçti.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Trafik akışının olduğu anlarda yaşanan bu ilginç hadise, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede birçok kişi tarafından izlendi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Unkapanı Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title