İstanbul'un göbeğinde at üstünde dört nala yolculuk! O anlar kamerada

Sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara her gün bir yenisi ekleniyor. Görüntülerin adresi bu kez Megakent İstanbul... Kimliği bilinmeyen bir kişi, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'nden atla geçti.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Trafik akışının olduğu anlarda yaşanan bu ilginç hadise, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede birçok kişi tarafından izlendi.