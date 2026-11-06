Atatürk için Moskova'da düzenlenen 88. yıl konserinde sevdiği eserler seslendirildi

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88. yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen konserle anıldı.

Moskova Çaykovski Devlet Konservatuvarının Rahmaninov Konser Salonu'nda Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Dünya Türk İş Konseyinin (DTİK) organizasyonuyla Atatürk'ün anısına konser düzenlendi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç'in yanı sıra Moskova YEE Müdürü Ersin Akbulut ve çok sayıda Türk ve Rus vatandaşı katıldı.

Büyükelçi Bilgiç, yaptığı konuşmada, Atatürk'ün sanata önem verdiğini ve bu vesileyle bu konseri düzenlediklerini belirtti.

Atatürk'ün "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından bir tanesi kopmuş demektir." sözünü anımsatan Bilgiç, "Biz hem Atatürk'ü anmak hem de onun bize bıraktığı mirası daha ileriye götürmek amacıyla Atatürk'ün bu sözünden hareketle bu konseri burada düzenlemeye karar verdik." dedi.

Bilgiç, konserde Atatürk'ün sevdiği bestelerin seslendirileceği bilgisini paylaştı.

Etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan sanatçılara, Moskova YEE'ye ve DTİK'e teşekkür eden Bilgiç, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da Moskova Büyükelçiliğinde ayrıca bir anma programı düzenleyeceklerini dile getirdi.

Konserde, Atatürk'ün sevdiği eserler seslendirildi

Konserin ilk bölümünde, Moskova Çaykovski Devlet Konservatuvarında eğitim gören Türk müzisyenler piyanist Tuna Tüney ve kemancı Yağmur Tuna, "Sarı Zeybek", "Kırmızı Gülün Alı Var", "Kimseye Etmem Şikayet", "Bülbülüm Altın Kafeste" ve "Çanakkale Türküsü" bestelerini seslendirdi.

Türk müziği eserlerinin yanı sıra Rus klasik müziğinin önemli bestecilerinden Sergey Rahmaninov'un "Vocalise, Op. 34 No. 14" ve "Prelude, Op. 23 No. 2" adlı eserleri ile Aleksandr Skryabin'in "Sonata No. 4" isimli eseri de icra edildi.

Etkinliğin ikinci bölümünde ise Moskova'da yaşayan Türk kadınlarının kurduğu Harmoni Korosu sahne aldı.

Şef Ecem Alın yönetimindeki koro, "Manastır Ortasında", "Fikrimin İnce Gülü", "Çökertme", "Vardar Ovası" ve "Biz Atatürk Gençleriyiz" eserlerini söyledi.

Kaynak: AA