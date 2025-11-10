Atatürk, Ebediyete İntikalinin 87'nci Yılında Anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 87'nci ölüm yıl dönümünde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde düzenlenen törenle anıldı. Törende çelenk sunulup saygı duruşunda bulunuldu, öğrenciler şiirler okudu.
İmam Hatip Ortaokulu önünde yapılan törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Atatürk İlkokulu Konferans Salonu'nda devam eden törende, öğrenciler şiirler okudu ve slayt gösterimi sunuldu.
Törene, Kaymakam Yusuf Akın, Belediye Başkanı Vekili Mehmet Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Umut Ahmet Day, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Çağlar Gökalp, kamu kurumlarının ve siyasi partilerin temsilcileri ile öğrenciler katıldı.