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Adıyaman'da iş yerleri ve yürüyüş yolları su altında kaldı

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Adıyaman Kahta'da Atatürk Barajı Göleti'nde su seviyesinin yükselmesiyle yürüyüş yolları, araç park alanları ve 2 restoran su altında kaldı. Yetkililer güvenlik önlemlerini artırdı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde bulunan Atatürk Barajı Göleti'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu yürüyüş yolları, araç park alanları ve 2 restoran su altında kaldı.

Bu yıl yağışların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile barajlarda doluluk oranı kritik seviyelere ulaştı. Açılan kapakların da etkisiyle Atatürk Barajı Göleti'nde su seviyesi hızla yükseldi. Taşan su, nedeniyle yürüyüş yolları, araç park alanları ve 2 restoran su altında kaldı. Kapatılan alana gelen bazı kişiler, cep telefonlarıyla görüntü alarak yaşanan durumu kayda aldı. Yetkililer, bölgede güvenlik önlemlerini artırdıklarını ve su seviyesindeki değişimin anlık olarak takip edildiğini açıkladı. Ayrıca vatandaşlara, baraj çevresinde dikkatli olunması ve kapatılan alanlara girilmemesi yönünde uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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