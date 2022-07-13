Atatürk Barajı kıyısında kadın cesedi bulundu Adıyaman'da, Atatürk Barajı kıyısında kadın cesedi bulundu. Adıyaman'da, Atatürk Barajı kıyısında kadın cesedi bulundu. Barajın Kahta ilçesi sınırları içerisinde kalan kısmındaki kıyıda hareketsiz bir kadını fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 35 yaşlarında olduğu değerlendirilen kadının cesedi, Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. AA / İsmail Kaya - Güncel Adıyaman Güncel Haberler

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