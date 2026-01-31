Haberler

Ataşehir'de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Ataşehir'de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Güncelleme:
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan iki katlı oto yedek parça imalatı yapılan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle iş yerinin arkasındaki otel tahliye edildi.

İstanbul Ataşehir'de iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 2 katlı oto yedek parça imalatı yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

İş yerinin arkasında bulunan otel güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Alevlerin yükseldiği ve yoğun duman oluşan yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

