Ataşehir'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ATAŞEHİR'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde ilerleyen hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
