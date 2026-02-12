Ataşehir'de çaldıkları lüks jipe sahte plaka takıp gezdiler
Ataşehir’de park halindeki lüks bir jipin çalınması olayıyla ilgili olarak 42 ve 45 yaşındaki iki şüpheli gözaltına alındı. Olay, güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerin sahte plaka takarak aracı gezdiği ortaya çıktı. Çalınan jip sahibine teslim edilirken, şüphelilerin uzun sabıka kayıtları olduğu belirlendi. Mahkemece tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.
İçerenköy Mahallesi'nde 2 Şubat'ta meydana gelen olayda Ö.Ü.'ye ait lüks jip, park edildiği yerden çalındı. Aracının çalındığını fark eden Ö.Ü.'nün ihbarı üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin jipe sahte plaka taktığı belirlendi. Kısa sürede kimlikleri tespit edilen şüpheliler, M.K.(42) ile S.N.(45) gözaltına alındı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorguları yapılan şüphelilerin daha önceden de çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.