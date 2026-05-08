Ataşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı

Ataşehir'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Kaza sonrası sürücü hafif yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Dudullu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 KK 8397 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Kenan Yüce, önünde ki aracın yavaşlaması üzerine çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada sürücüsünün direk hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak demir bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Polis ekipleri, kaza nedeniyle bölgede trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlattı.

'VİRAJ KAYGANMIŞ'

Araç sürücüsü Kenan Yüce, "En sağ şeritten ilerliyordum. Kırmızı araç önümde durdu. Ona çarpmamak için kendimi sola atmak istedim, viraj kayganmış. Araba bir anda kendini bu tarafa doğru atmaya başladı. Toparlayamadım aracı direk refüje çıktım. Zaten demirlere çarptım. Kolumda biraz ağrım var, başka bir şeyim yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
