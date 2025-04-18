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Ataşehir'de İnşaatta Göçük: 3 İşçi Yaralandı

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Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki inşaat sahasında meydana gelen göçükte 3 işçi yaralandı. İnşaatta çalışan arkadaşları, göçükte kalan işçileri kurtardı. Olay yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye sevk edildi.

Ataşehir'de inşaatta meydana gelen göçükte 3 işçi yaralandı.

Ferhatpaşa Mahallesi 11. Sokak'taki inşaat sahasında göçük meydana geldi.

Göçükte kalan işçileri inşaatta çalışan arkadaşları kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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