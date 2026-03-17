Ataşehir'de Çöp Kamyonu Kadına Çarptı: Ölü

Ataşehir'de Çöp Kamyonu Kadına Çarptı: Ölü
Ataşehir'de bir çöp kamyonu yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Olay yerinde yaşamını yitiren kadının kimliği henüz tespit edilemedi. Çöp kamyonu şoförü, polis merkezine götürüldü.

ATAŞEHİR'de belediyeye ait çöp kamyonu karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı. Üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Çöp kamyonu şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 09.45 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi Necmeddin Erbakan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki belediyeye ait çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kadının öldüğü belirlenirken, üzerinden de kimlik çıkmadığı öğrenildi. Kaza sonrası polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan çöp kamyonu şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ölen kadının cenazesi ise, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, Fatih Sultan Mehmet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail basınından gündem yaratacak iddia

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Doğruysa ortalık fena karışır
İran'ın son saldırısı 'kör' etti! Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir

İran'ın son saldırısı "kör" etti! Devre dışı kaldı, dengeler altüst
200 bin TL ceza yiyen sürücüden küstah sözler: Polislerden de tiksindik

200 bin TL ceza yiyen sürücüden polise küstah sözler
Maça girdi, 2 dakikada rakibini yumruklayıp çıktı

Maça girdi, 2 dakikada rakibini yumruklayıp çıktı
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı

Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı! Mücteba Hamaney...
Milli yıldızımızın model sevgilisine beğeni yağıyor

Herkes onu konuşuyor!
200 bin TL ceza yiyen sürücüden küstah sözler: Polislerden de tiksindik

200 bin TL ceza yiyen sürücüden polise küstah sözler
At eti yiyen kadın o anları kayda alıp paylaştı: İlk lokmada...

At eti yiyen kadın o anları kayda alıp paylaştı: İlk lokmada...
Trump'ın 'Alma onuru benim olacak' dediği Küba karanlığa gömüldü

Trump'ın "Alma onuru benim olacak" dediği ülkede esrarengiz gelişme