Atakum'da Oyuncak Ayı İçinde Uyuşturucu Ele Geçirildi
Samsun'un Atakum ilçesinde yapılan operasyonda, oyuncak ayının içine gizlenmiş 150 gram kokain bulundu. 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
İkamette yapılan aramada, hassas terazi ile oyuncak ayının içine gizlenmiş 150 gram kokain ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan B.S. (23) emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel