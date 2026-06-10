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Samsun'da fuhuş operasyonunda 3 zanlı yakalandı

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Samsun'un Atakum ilçesinde bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda telsiz, cinsel materyal, kurusıkı tabanca ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, Atakum ilçesindeki bir masaj salonuna operasyon düzenledi.

Operasyonda G.K. (42), H.D. (38) ile Y.G. (25), "Fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlamak" suçundan gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, 9 el telsizi, çok sayıda cinsel materyal, kadın çalışanların hesap kayıtlarının tutulduğu 3 ajanda, 2 kurusıkı tabanca ile 49 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Yapılan incelemede, şüphelilerin operasyonlara karşı haberleşmek için telsiz kullandıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 12 mağdur kadın ile 47 kişinin bilgisine başvurulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek
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