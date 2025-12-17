Haberler

Ata Parti Genel Başkanı Zeybek'ten "Terörsüz Türkiye" Tepkisi: Bahçeli Suç İşlemiştir, Komisyon Hukuksuzdur

Güncelleme:
ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, terörsüz Türkiye sürecini eleştirerek bu sürecin anayasa ve yasalara aykırı olduğunu savundu. Zeybek, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye de suçlamalarda bulunarak, sürecin Türkiye'nin üniter yapısını tehdit ettiğini iddia etti.

(ANKARA) - ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Terörsüz Türkiye süreci"ne eleştiriler yöneltti. Türkiye'de anayasa ve yasaların yürürlükte olduğunu vurgulayan Zeybek, bu çerçevenin dışında yürütülen girişimlerin suç niteliği taşıdığını savundu.

Konuşmasında 17 Aralık 2016'da Kayseri'de izne çıkan askerleri taşıyan otobüse yönelik PKK saldırısını hatırlatan Zeybek, bu saldırıda 15 askerin yaşamını yitirdiğini, 54 askerin yaralandığını hatırlattı. Zeybek, terör örgütü liderine yönelik söylemlere tepki göstererek, bu tür ifadelerin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Zeybek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürece ilişkin açıklamalarının anayasa ve yasalara aykırı olduğunu ileri sürerek, "Bu süreci başlatmış gibi görünen Devlet Bahçeli suç işlemektedir. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi. Terörle mücadeleye ilişkin geçmiş uygulamaları da hatırlatan Zeybek, idam cezasının kaldırılmasına yönelik kararları eleştirdi.

TBMM Başkanı'nın yetkisi bulunmadığı halde bir komisyon oluşturduğunu savunan Zeybek, bu yapıyı "sahte komisyon" olarak nitelendirdi. Zeybek, "Meclis Başkanı'nın tek başına böyle bir komisyon kurma yetkisi yoktur. Bu komisyona katılanlar da suç işlemektedir" ifadelerini kullandı.

Aldıkları karar doğrultusunda parti hukukçularının suç duyurusu dosyasını hazırlamaya başladığını belirten Zeybek, savcıları da göreve çağırdı. Zeybek, "Bugün görev yapılmazsa, bu ülkede eninde sonunda hukukun gereğini yerine getirecek savcılar olacaktır" dedi.

Söz konusu sürecin Türkiye'nin üniter yapısını hedef aldığını savunan Zeybek, bunun Büyük Orta Doğu Projesi'nin bir parçası olduğunu iddia etti. Sürecin derhal durdurulması çağrısında bulunan Zeybek, Türkiye'nin birliğinden ve bütünlüğünden yana olduklarını vurguladı.

