Haberler

Albüm: Asya-Pasifik'te At Temalı Yeni Yıl Kutlamaları Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Albüm: Asya-Pasifik'te At Temalı Yeni Yıl Kutlamaları Renkli Görüntülere Sahne Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin takvimine göre At Yılı'nın başlamasıyla birlikte, Asya ve Pasifik kültürlerinde at temalı etkinlikler düzenleniyor. Geleneksel danslar ve kültürel gösterimler ile kutlamalar renklendiriliyor.

HONG KONG, 18 Şubat (Xinhua) -- Çin takvimine göre At Yılı'nın başlamasıyla birlikte, birçok Asya ve Pasifik kültüründe canlılık, cesaret ve refahın simgesi sayılan at figürü, Çin Yeni Yılı kutlamalarında öne çıktı.

Bölgenin farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerde at teması; geleneksel danslardan süslemelere, kültürel gösterilerden festival kortejlerine kadar çeşitli biçimlerde kendini gösteriyor.

Kaynak: Xinhua
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler

Görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyonda beklenen oldu

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı: 100 km bile olmadı

Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyonda beklenen oldu

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku

6 Milyon TL'lik manevi tazminat davasında karar çıktı
Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü

Mübarek günde ortaya çıktı! Zincir markette büyük rezalet