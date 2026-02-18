Albüm: Asya-Pasifik'te At Temalı Yeni Yıl Kutlamaları Renkli Görüntülere Sahne Oldu

HONG KONG, 18 Şubat (Xinhua) -- Çin takvimine göre At Yılı'nın başlamasıyla birlikte, birçok Asya ve Pasifik kültüründe canlılık, cesaret ve refahın simgesi sayılan at figürü, Çin Yeni Yılı kutlamalarında öne çıktı.

Bölgenin farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerde at teması; geleneksel danslardan süslemelere, kültürel gösterilerden festival kortejlerine kadar çeşitli biçimlerde kendini gösteriyor.

Kaynak: Xinhua